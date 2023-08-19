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Posted 19 августа 2023, 11:29

Published 19 августа 2023, 11:29

Modified 19 августа 2023, 12:38

Updated 19 августа 2023, 12:38

В Тюменской области стало меньше бездомных животных

В Тюменской области стало меньше бездомных животных

19 августа 2023, 11:29
Фото: 1MI.
В 2022 году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Владимира Кильтау, улучшению статистики поспособствовала работающая с 2012 года в регионе программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Благодаря стерилизации, бродячие животные не размножаются.

Заметим, что в 2022 году на отлов бродячих животных из бюджета города было потрачено 18 миллионов рублей. По данному показателю Тюмень вышла на первое место среди городов Уральского федерального округа.

В Екатеринбурге, в частности, из городского бюджета на отлов потратили 16,8 миллионов рублей (670 отловлено, 4 случая нападения), в Челябинске — 11,3 миллиона рублей (550 животных чипировано, зарегистрировано 19 случаев нападения), в Перми — 11,4 миллиона рублей (отловлено 523, зарегистрировано 4 случая нападения), в Ханты-Мансийске — 11,3 миллиона (отловлено 800, случаев нападения 152). В Кургане — 3,2 миллиона рублей (отловлено 148 бездомных собак).

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Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор высказался за чипизацию всех животных. По его словам, по чипу можно будет идентифицировать животное, в случае, если хозяин решит его выбросить на улицу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бездомные животные
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