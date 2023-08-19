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В тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлора

В тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлора

19 августа 2023, 04:11
Фото: Горячий источник "Тюменский"
Специалисты тюменского Роспотребнадзора не выявили превышения концентрации хлора в отобранных пробах воды в бассейне и в воздухе на горячем источнике «Тюменский». Об этом сообщили в ведомстве.
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Дети

Установлено, что при обеззараживании воды в бассейне используется жидкое хлорсодержащее средство на основе гипохлорита натрия. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация держится на контроле службы.

Деятельность бассейна приостановлена.

Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей
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Ранее «Наш Город» писал, что 13 детей получили отравление после купания в бассейне. Троих из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. По данному факту Следственном комитетом возбуждено уголовное дело.

#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Отравления#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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