В тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлора

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Установлено, что при обеззараживании воды в бассейне используется жидкое хлорсодержащее средство на основе гипохлорита натрия. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация держится на контроле службы.
Деятельность бассейна приостановлена.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 детей получили отравление после купания в бассейне. Троих из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. По данному факту Следственном комитетом возбуждено уголовное дело.