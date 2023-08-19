В Тюмени попавшая в страшное ДТП девочка заново учится ходить

Травмы оказались тяжелыми, ребенка в состоянии госпитализировали в ОКБ №2. Течение месяца врачи боролись за жизнь девочки. Медики прогнозировали, что вероятнее всего, Дарья будет прикована к инвалидному креслу. Однако сегодня девочка проходит курс реабилитации и уже учится заново ходить.