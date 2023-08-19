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В Тюмени попавшая в страшное ДТП девочка заново учится ходить

В Тюмени попавшая в страшное ДТП девочка заново учится ходить

19 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
12-летняя тюменка, попавшая под колеса автомобиля в феврале этого года, учится заново ходить. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель легковушки.
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Тюмень

Травмы оказались тяжелыми, ребенка в состоянии госпитализировали в ОКБ №2. Течение месяца врачи боролись за жизнь девочки. Медики прогнозировали, что вероятнее всего, Дарья будет прикована к инвалидному креслу. Однако сегодня девочка проходит курс реабилитации и уже учится заново ходить.

«У Даши была тяжелая сочетанная травма, нелегко восстановиться после такого серьезного происшествия», — отметила врач физической реабилитационной медицины центра «Надежда» Светлана Суглобова.

Курс реабилитации у юной тюменки начался с постепенного возвращения сознания, контакта с окружающими. Затем Даша научилась самостоятельно дышать, сидеть, принимать пищу.

Сейчас девочка находится в реабилитационного центре, восстановлением здоровья девочки занимается бригада специалистов, в программе задействованы современные технологии и самые новые методики реабилитации.

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Ранее «Наш Город» писал, ДТП, в котором пострадала Даша произошло 21 февраля этого года на улице Щербакова. В результате аварии девочка получила переломом таза и травму головы.

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