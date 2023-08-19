В Тюмени попавшая в страшное ДТП девочка заново учится ходить

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Травмы оказались тяжелыми, ребенка в состоянии госпитализировали в ОКБ №2. Течение месяца врачи боролись за жизнь девочки. Медики прогнозировали, что вероятнее всего, Дарья будет прикована к инвалидному креслу. Однако сегодня девочка проходит курс реабилитации и уже учится заново ходить.
«У Даши была тяжелая сочетанная травма, нелегко восстановиться после такого серьезного происшествия», — отметила врач физической реабилитационной медицины центра «Надежда» Светлана Суглобова.
Курс реабилитации у юной тюменки начался с постепенного возвращения сознания, контакта с окружающими. Затем Даша научилась самостоятельно дышать, сидеть, принимать пищу.
Сейчас девочка находится в реабилитационного центре, восстановлением здоровья девочки занимается бригада специалистов, в программе задействованы современные технологии и самые новые методики реабилитации.
Ранее «Наш Город» писал, ДТП, в котором пострадала Даша произошло 21 февраля этого года на улице Щербакова. В результате аварии девочка получила переломом таза и травму головы.