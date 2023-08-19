В Тюмень вернулся смог. Где горит?

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 19 августа на территории региона действующих лесных пожаров нет. По информации сервиса IQAir, индекс качества воздуха в областной столице находится в норме, но концентрация вредных веществ превышает в 1,6 раза рекомендуемое значение ВОЗ.