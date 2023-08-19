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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Тюмень вернулся смог. Где горит?

В Тюмень вернулся смог. Где горит?

19 августа 2023, 06:24
Фото: nashgorod.ru
Жители Тюмени сообщают о запахе гари. По словам горожан, дымом пахнет в центре города, в районе Червишевского и Московского трактов, в микрорайонах.
Сюжет
Тюмень
Фото: iqair.com

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 19 августа на территории региона действующих лесных пожаров нет. По информации сервиса IQAir, индекс качества воздуха в областной столице находится в норме, но концентрация вредных веществ превышает в 1,6 раза рекомендуемое значение ВОЗ.

Вероятнее всего, запах гари в Тюмень несет северо-западный ветер из Свердловской области. В соседнем регионе горят леса в районе Богдановича, Нижнего Тагила.

Тюменцы снова жалуются на смог
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске за последние двое суток два раза горело поле на левом берегу, в нескольких километрах от переправы. Горожане жаловались на запах гари, окутавший весь город.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Смог#Тюмень#Тюменская область
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