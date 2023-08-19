В Тюмень вернулся смог. Где горит?

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 19 августа на территории региона действующих лесных пожаров нет. По информации сервиса IQAir, индекс качества воздуха в областной столице находится в норме, но концентрация вредных веществ превышает в 1,6 раза рекомендуемое значение ВОЗ.
Вероятнее всего, запах гари в Тюмень несет северо-западный ветер из Свердловской области. В соседнем регионе горят леса в районе Богдановича, Нижнего Тагила.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске за последние двое суток два раза горело поле на левом берегу, в нескольких километрах от переправы. Горожане жаловались на запах гари, окутавший весь город.