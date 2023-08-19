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пресс-служба фестиваля «Короче»

«Ленфильм» показал новую картину на кинофестивале в Калининграде

19 августа 2023, 13:21
пресс-служба фестиваля «Короче»
Киностудия «Ленфильм» представила на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде свой новый фильм «Летом асфальт теплый». Это первое полнометражное кино режиссера Ирины Бас.

Фильм рассказывает о трудных отношениях между матерью и ее 17-летней дочерью, которую она бросила в младенчестве. Главная героиня Даша (Мария Мацель) сбегает от отца в Санкт-Петербург, чтобы поступать в театральный институт и оказаться рядом с матерью (Виктория Исакова), передают newizv.ru.

В фильмографии Ирины Бас уже есть несколько успешных короткометражек и сериалов. Она поблагодарила студию «Ленфильм» «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».

Авторы картины несколько лет искали финансирование. Его удалось получить после того, как сценарий фильма попал на киностудию. Как отметил гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, для компании дебютное направление является приоритетным, и его продолжат развивать. Он также выразил благодарность за помощь Минкультуры России, правительству Санкт-Петербурга и онлайн-кинотеатру «Старт».

«Мы развиваем лабораторию „Ленфильм-дебют“ и очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — сказал Федор Щербаков.

Чтобы посмотреть этот фильм, в Калининградском областном драмтеатре собрался полный зал. Кино закончилось долгими аплодисментами. Киноведы называют картину яркой, живой и зрительской.

Также недавно состоялся показ другой ленфильмовской картины — документального фильма «Последний теплоход», который получил Гран-при и приз за звук на кинофестивале «Докер». Сейчас в производстве киностудии еще с десяток новых собственных лент.

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