«Ленфильм» показал новую картину на кинофестивале в Калининграде

Авторы картины несколько лет искали финансирование. Его удалось получить после того, как сценарий фильма попал на киностудию. Как отметил гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, для компании дебютное направление является приоритетным, и его продолжат развивать. Он также выразил благодарность за помощь Минкультуры России, правительству Санкт-Петербурга и онлайн-кинотеатру «Старт».