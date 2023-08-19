Детей, отравившихся хлором в бассейне на источнике «Тюменский», выписали из больницы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«Пациентам была оказана вся медицинская помощь. В настоящее время они выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Напомним, в пятницу вечером в Тюмени на базе отдыха горячий источник «Тюменский» произошло массовое отравление детей хлором. На ухудшение самочувствия после купания в бассейне пожаловались 13 детей.
По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Были отобраны пробы воды и воздуха. Превышения концентрации хлора в них не обнаружили. Возбуждено уголовное дело. Комплекс закрыт на неопределенный срок, работает только минеральный бассейн.