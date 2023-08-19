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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Детей, отравившихся хлором в бассейне на источнике «Тюменский», выписали из больницы

Детей, отравившихся хлором в бассейне на источнике «Тюменский», выписали из больницы

19 августа 2023, 09:54
Трое юных тюменцев, попавших в пятницу вечером больницу из-за отравления хлоров на горячем источнике «Тюменский» выписаны из медучреждения.
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Дети
«Пациентам была оказана вся медицинская помощь. В настоящее время они выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, в пятницу вечером в Тюмени на базе отдыха горячий источник «Тюменский» произошло массовое отравление детей хлором. На ухудшение самочувствия после купания в бассейне пожаловались 13 детей.

Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей
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По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Были отобраны пробы воды и воздуха. Превышения концентрации хлора в них не обнаружили. Возбуждено уголовное дело. Комплекс закрыт на неопределенный срок, работает только минеральный бассейн.

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