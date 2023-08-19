Детей, отравившихся хлором в бассейне на источнике «Тюменский», выписали из больницы

По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Были отобраны пробы воды и воздуха. Превышения концентрации хлора в них не обнаружили. Возбуждено уголовное дело. Комплекс закрыт на неопределенный срок, работает только минеральный бассейн.