nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Бастрыкин потребовал разобраться в ЧП с отравлением детей хлором в Тюмени

Бастрыкин потребовал разобраться в ЧП с отравлением детей хлором в Тюмени

19 августа 2023, 12:01
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела по отравлению детей парами хлора на горячем источнике «Тюменский».
Сюжет
Дети

Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее «Наш Город» писал, что 18 августа во время посещения бассейна частного горячего источника несколько детей почувствовали себя плохо. Трое из них были госпитализированы.

Детей, отравившихся хлором в бассейне на источнике «Тюменский», выписали из больницы
Узнать подробнее

Специалистами управления Роспотребнадзора по Тюменской области были отобраны пробы воды и воздуха — превышения концентрации хлора они не показали. Расследование ЧП продолжается.

Читайте также:
В тюменском бассейне, где отравились дети, не обнаружено превышения хлораВ Тюмени закрыта база отдыха, где дети отравились хлором. Там работают криминалистыМассовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей
#Валентина Бурнашева#Александр Бастрыкин#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Отравления#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
Вчера, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
Вчера, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
Вчера, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
Вчера, 09:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
Вчера, 13:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Вчера, 09:25