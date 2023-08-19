Бастрыкин потребовал разобраться в ЧП с отравлением детей хлором в Тюмени

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее «Наш Город» писал, что 18 августа во время посещения бассейна частного горячего источника несколько детей почувствовали себя плохо. Трое из них были госпитализированы.
Специалистами управления Роспотребнадзора по Тюменской области были отобраны пробы воды и воздуха — превышения концентрации хлора они не показали. Расследование ЧП продолжается.