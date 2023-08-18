Зоозащитники спасли собаку Яру, которую заживо похоронили в Тюменском районе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Несмотря на серьезные травмы и гниющую плоть, врачи и волонтеры смогли спасти животное. Она прошла длительное лечение и наконец-то выздоровела. Девочка чувствует себя хорошо: играет, кушает и радуется жизни, пишет «КП-Тюмень».
Собаку обнаружили заботливые жители в деревне Нариманово Тюменского района. Животное было жестоко избито и закопано. Местные жители вытащили собачку из ямы и передали ее волонтерам, а те — врачам. У девочки не было возможности двигаться, она была без еды и воды. В группе помощи животным сообщили, что написали заявление участковому. Расследование продолжается, проводится проверка, рассказали в полиции Тюменской области.
Одна девушка обратилась за помощью для собаки. Она стала свидетелем, как двое мужчин тащили «какое-то тело» в деревне Нариманово. Девушка рассказала об этом своему отцу, так как боялась проверить самостоятельно, кого они несли в тряпках в сторону леса. Полицию вызвали на место. Оказалось, что живую истощенную и избитую собаку закопали живьем. После этого волонтеры приюта «4 лапы» отправились на место и спасли Яру. Ее доставили в клинику. У нее не было переломов, но были гематомы, ей пришлось удалить глаз, у нее был дерматит, опарыши и она была очень истощена.
Зоозащитники не хотят отпускать Яру после реабилитации, потому что она слишком ослаблена и вымотана. К тому же у нее нет одного глаза, поэтому она требует особого ухода. Волонтеры надеются найти для доброй Яры временное место и, впоследствии, новых владельцев.