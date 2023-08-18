Зоозащитники спасли собаку Яру, которую заживо похоронили в Тюменском районе

Одна девушка обратилась за помощью для собаки. Она стала свидетелем, как двое мужчин тащили «какое-то тело» в деревне Нариманово. Девушка рассказала об этом своему отцу, так как боялась проверить самостоятельно, кого они несли в тряпках в сторону леса. Полицию вызвали на место. Оказалось, что живую истощенную и избитую собаку закопали живьем. После этого волонтеры приюта «4 лапы» отправились на место и спасли Яру. Ее доставили в клинику. У нее не было переломов, но были гематомы, ей пришлось удалить глаз, у нее был дерматит, опарыши и она была очень истощена.