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Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Тюменской области скончались 27 младенцев

В Тюменской области скончались 27 младенцев

18 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI
В регионе за период с января по июнь скончались 27 детей. По данным «Тюменьстата», за этот же период в ЯНАО умерло 10 младенцев, в ХМАО — 24.

Все умершие дети возрастом до 1 года. При этом в Тюменской области в 2022 году за аналогичный период скончались уже 32 малыша.

Стоит отметить, что в первом полугодии родились 7032 малыша. В прошлом году — 7 063.

Года назад «Наш город» сообщал об обнаружении тела младенца. Следователи СКР города Тюмени отметили, что признаков криминального характера смерти не вывялено. Реанимационные мероприятия, проводимые врачами положительных результатов не дали.

#Общество#Тюменцы#Происшествия#Новости тюмени#Александр Мязин
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