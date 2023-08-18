В Тюменской области скончались 27 младенцев

В регионе за период с января по июнь скончались 27 детей. По данным «Тюменьстата», за этот же период в ЯНАО умерло 10 младенцев, в ХМАО — 24.

Все умершие дети возрастом до 1 года. При этом в Тюменской области в 2022 году за аналогичный период скончались уже 32 малыша. Стоит отметить, что в первом полугодии родились 7032 малыша. В прошлом году — 7 063. Года назад «Наш город» сообщал об обнаружении тела младенца. Следователи СКР города Тюмени отметили, что признаков криминального характера смерти не вывялено. Реанимационные мероприятия, проводимые врачами положительных результатов не дали.