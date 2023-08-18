В Тюменской области мать лишила отца выплат за погибшего на СВО сына

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
«Сын истца проходил службу по контракту, был сапером, участвовал в спецоперации, где погиб при исполнении воинского долга. Женщина обратилась в суд с требованием лишить биологического отца ребенка выплат, которые положены родителям погибших участников СВО. Иск удовлетворен в полном объеме», — следует из материалов дела.
Правда, биологический отец погибшего военного попытался оспорить решение суда и подал апелляцию. Но доводы мужчины суд не убедили: решение оставили без изменения. Женщина получила за погибшего сына всю сумму положенных выплат в размере 15,4 миллионов рублей, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть своего отца. Он доказал, что врачами медклиники была оказана некачественная помощь.