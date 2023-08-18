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В Тюменской области мать лишила отца выплат за погибшего на СВО сына

В Тюменской области мать лишила отца выплат за погибшего на СВО сына

18 августа 2023, 04:33
Фото: 1MI
Женщина доказала, что отец погибшего бойца не принимал участия в его воспитании. Бывший супруг ушел из семьи, когда сыну исполнился один год. С того времени он не интересовался его жизнью, не помогал содержать ребенка.
Сюжет
Тюмень
«Сын истца проходил службу по контракту, был сапером, участвовал в спецоперации, где погиб при исполнении воинского долга. Женщина обратилась в суд с требованием лишить биологического отца ребенка выплат, которые положены родителям погибших участников СВО. Иск удовлетворен в полном объеме», — следует из материалов дела.

Правда, биологический отец погибшего военного попытался оспорить решение суда и подал апелляцию. Но доводы мужчины суд не убедили: решение оставили без изменения. Женщина получила за погибшего сына всю сумму положенных выплат в размере 15,4 миллионов рублей, пишет Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть своего отца. Он доказал, что врачами медклиники была оказана некачественная помощь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СВО#Военные#Тюмень#Суд#Тюменская область
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