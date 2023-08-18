В Тюменской области ко Дню знаний усилят меры по защите от террористических угроз

Posted 18 августа, 12:09
Published 18 августа, 12:09
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Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и единого дня голосования в образовательных организациях будут проведены контрольные осмотры помещений и территорий.
«На сегодняшний день все объекты образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“, оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроля и управления доступом, а также стационарными или ручными металлоискателями», — доложила замдиректора депобра ТО Ирина Конончук.
С 20 августа по 8 сентября пройдут комплексные межведомственные проверки помещений для голосования. Во время проведения Дня знаний и единого дня голосования во всех общеобразовательных организациях будет обеспечена охрана зданий сотрудниками полиции.
Подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в Тюменской области в День знаний 1 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и единый день голосования 10 сентября будут нести службу в усиленном режиме.
Отметим, в Тюменской области теме безопасности жителей уделяется повышенное внимание. За последние годы в регионе проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера.