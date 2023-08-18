В Тюменской области год ищут пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сообщается, что с работы он ушел в неизвестном направлении. Силовики предполагают, что Александра Мочалова могли убить. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Тех кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в Ялуторовский МСО СУ СК России по Тюменской области по телефону 8 (34535) 3-19-81 или 8 (34537) 21-4-04 (отдел полиции (дислокация с. Исетское) МО МВД России «Ялуторовский). Конфиденциальность гарантируется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе на этой неделе успешно завершились поиски пропавшего 89-летнего пенсионера. Пожилого мужчину искали на протяжении суток.