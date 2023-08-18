В Тюменской области год ищут пропавшего мужчину

В Тюменской области с августа 2022 года идут поиски 36-летнего Александра Мочалова, жителя Исетского района. Мужчина пропал 27 августа 2022 года. Известно, что в тот день он находился на работе — на строящемся объекте расположенном 5,7 километра от села Архангельское.

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