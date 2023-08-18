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В Тюменской области год ищут пропавшего мужчину

В Тюменской области год ищут пропавшего мужчину

18 августа 2023, 05:25
Фото: СУ СК по Тюменской области
В Тюменской области с августа 2022 года идут поиски 36-летнего Александра Мочалова, жителя Исетского района. Мужчина пропал 27 августа 2022 года. Известно, что в тот день он находился на работе — на строящемся объекте расположенном 5,7 километра от села Архангельское.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что с работы он ушел в неизвестном направлении. Силовики предполагают, что Александра Мочалова могли убить. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Тех кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в Ялуторовский МСО СУ СК России по Тюменской области по телефону 8 (34535) 3-19-81 или 8 (34537) 21-4-04 (отдел полиции (дислокация с. Исетское) МО МВД России «Ялуторовский). Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе на этой неделе успешно завершились поиски пропавшего 89-летнего пенсионера. Пожилого мужчину искали на протяжении суток.

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