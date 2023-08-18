В Тюменском «Рощино» уничтожили 280 кг зараженных таджикских орехов и овощей

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В тюменском аэропорту «Рощино» за прошедшие полгода сотрудники Россельхознадзора нашли и уничтожили более 280 кг. подкарантинной продукции. В ведомстве рассказали, что «запрещенку» обнаружили во время пропускного контроля. Всего за указанный период приезжающие из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана пытались нарушить закон 86 раз. Они хотели провести запрещенные фрукты, сухофрукты, крупы и орехи.
— Пассажирами, прибывшими на территорию Российской Федерации из Республик: Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, вопреки действующим ограничениям (указания Россельхознадзора от 13.04.2012 г. № ФС-АС-3/4807, от 04.03.2019 г. № ФС-ЮШ-3/5480) в багаже и ручной клади ввезена продукция растительного происхождения (фрукты, сухофрукты, орехи, крупы и др.), общим весом более 280 кг, — рассказали в Россельхознадзоре.
Напомним, что подкарантинная продукция включает растения и продукцию растительного происхождения (в том числе тару, растительную упаковку, почву), в материале которой могут жить вредные организмы.
В ведомстве уточнили, что специалисты забрали всю «запрещенку» и уничтожили ее. Владельцы груза привлечены к административной ответственности.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало о том, что в области резко подорожали фрукты и овощи. Стоимость этих товаров зашкаливает. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,45%.
Мы провели эксперимент, чтобы узнать, что можно купить на тысячу рублей и реально ли прожить на эти деньги. Оказалось, что не только фрукты и овощи стоят космических денег. Сахар, яйца, птица и крупы — кажется что скоро на покупку еды придется брать кредит.