В Тюменском «Рощино» уничтожили 280 кг зараженных таджикских орехов и овощей

Мы провели эксперимент, чтобы узнать, что можно купить на тысячу рублей и реально ли прожить на эти деньги. Оказалось, что не только фрукты и овощи стоят космических денег. Сахар, яйца, птица и крупы — кажется что скоро на покупку еды придется брать кредит.