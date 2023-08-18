В тюменских селах придумали, как зарабатывать на дальнобойщиках и путешественниках

Дорожная артерия постоянно наполнена и туристами и крупногабаритными фурами. Водители часто останавливаются в придорожных кафе и гостиницах в Абатском районе Тюменской области. Развитие услуг для автомобилистов прописано в стратегии муниципалитета. Здесь в ближайшие 6 лет планируется построить новые кемпинги и дорожные кафе.