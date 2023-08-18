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В тюменских селах придумали, как зарабатывать на дальнобойщиках и путешественниках

В тюменских селах придумали, как зарабатывать на дальнобойщиках и путешественниках

18 августа 2023, 11:31
Фото: Скрин видео в ВК
Большинство крупных сёл и посёлков Тюменской области находятся около федеральной трассы Р-402. Дорога Тюмень — Омск создаёт новые условия для небольшого местного бизнеса.

Дорожная артерия постоянно наполнена и туристами и крупногабаритными фурами. Водители часто останавливаются в придорожных кафе и гостиницах в Абатском районе Тюменской области. Развитие услуг для автомобилистов прописано в стратегии муниципалитета. Здесь в ближайшие 6 лет планируется построить новые кемпинги и дорожные кафе.

Водителям нужны СТО, автомойки, стоянки, структуры общепита. Все эти заведения дают рабочие места. По данным «Нашего города» по территории района на трассе Р-402 проезжает от 1 500 до 5 000 транспортных средств в сутки.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 296-м километре трассы Тюмень — Омск задержали пьяного дальнобойщика. Как выяснилось, он выпил алкогольный напиток на стоянке и поохал в кафе.

Пьяного дальнобойщика задержали на трассе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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