В тюменских селах придумали, как зарабатывать на дальнобойщиках и путешественниках

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Дорожная артерия постоянно наполнена и туристами и крупногабаритными фурами. Водители часто останавливаются в придорожных кафе и гостиницах в Абатском районе Тюменской области. Развитие услуг для автомобилистов прописано в стратегии муниципалитета. Здесь в ближайшие 6 лет планируется построить новые кемпинги и дорожные кафе.
Водителям нужны СТО, автомойки, стоянки, структуры общепита. Все эти заведения дают рабочие места. По данным «Нашего города» по территории района на трассе Р-402 проезжает от 1 500 до 5 000 транспортных средств в сутки.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 296-м километре трассы Тюмень — Омск задержали пьяного дальнобойщика. Как выяснилось, он выпил алкогольный напиток на стоянке и поохал в кафе.