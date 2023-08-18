В Тюмени закрыта база отдыха, где дети отравились хлором. Там работают криминалисты

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В настоящее время на месте происшествия работают выехали криминалисты СУ СК РФ по Тюменской области. Изымается вся необходимая документация, следователями изучается видеозапись, представляющая интерес для следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося
Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня вечером 13 детей отравились парами хлора в бассейне на горячем источнике «Тюменский». Трое из них были госпитализированы. По факту ЧП проверку проводит прокуратура Тюменской области.
По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова для выяснения всех обстоятельств произошедшего незамедлительно на место происшествия.