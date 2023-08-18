Тюменцы начали скупать квартиры после роста ключевой ставки до 12%

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на арендном рынке жилья возник дефицит квартир. Сегодня на одну квартиру претендуют порядка 30 человек. Соотвественно спросу увеличились и цены на съемное жилье — аренда небольших квартир-студий теперь в месяц стоит от 15 до 18 тысяч рублей.