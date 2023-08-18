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Тюменцы начали скупать квартиры после роста ключевой ставки до 12%

Тюменцы начали скупать квартиры после роста ключевой ставки до 12%

18 августа 2023, 06:42
Фото: 1MI
По словам экспертов рынка недвижимости, спрос на бронь и покупку увеличился практически в два раза. Специалисты отмечают, что тюменцы торопятся получить одобрение на ипотеку и зафиксировать процентную ставку до повышения ставок в ведущих банках.
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Тюмень

 

«Повысился спрос на новостройки, которые распродаются до выхода рекламы, также наблюдается рост спроса на вторичное жилье. Ожидаем дальнейшего всплеска и предполагаем, что ажиотаж продолжится до конца августа», — отметили в беседе с РБК Тюмень аналитики.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на арендном рынке жилья возник дефицит квартир. Сегодня на одну квартиру претендуют порядка 30 человек. Соотвественно спросу увеличились и цены на съемное жилье — аренда небольших квартир-студий теперь в месяц стоит от 15 до 18 тысяч рублей.

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