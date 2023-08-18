Тюменцы начали скупать квартиры после роста ключевой ставки до 12%

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
«Повысился спрос на новостройки, которые распродаются до выхода рекламы, также наблюдается рост спроса на вторичное жилье. Ожидаем дальнейшего всплеска и предполагаем, что ажиотаж продолжится до конца августа», — отметили в беседе с РБК Тюмень аналитики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на арендном рынке жилья возник дефицит квартир. Сегодня на одну квартиру претендуют порядка 30 человек. Соотвественно спросу увеличились и цены на съемное жилье — аренда небольших квартир-студий теперь в месяц стоит от 15 до 18 тысяч рублей.