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Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов

Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов

18 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
Читатели «Нашего города» высказались о современных проблемах маркетплейсов в Тюмени. Большинство из них пока пользуются Ozon и Wildberries. Другие маркеты пока менее популярны. Больше всего читателей «Нашего города» (45% респондентов) пользуются Ozon.
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Тюмень
«Раньше активно пользовался Озоном, но очень часто стал натыкаться на развод и обман среди продавцов, поэтому последнее время чаще стал заглядывать на Яндекс.маркет», сообщил читатель «Нашего города» Александр.

Что касается Wildberries, то людям не нравится «корявости приложения» и «прочие баги». Тем не менее 39% участников опроса «Нашего города» пользуются этим маркетплейсом.

«Я тоже пользуюсь ВБ потому, что там прям намного дешевле, чем в других местах. Даже с учетом возможного возврата. Хотя они меня все равно бесят своей политикой», — отметила подписчица Telegram-канала «Наш город».

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени отказываются заказывать товары на Wildberries из-за многочисленных проблем с возвратом денег.

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#Общество#Тюменцы#Бизнес#Александр Мязин#Wildberries#Ozon#Маркетплейс#Яндекс.маркет#Тюмень
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