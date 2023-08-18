Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
«Раньше активно пользовался Озоном, но очень часто стал натыкаться на развод и обман среди продавцов, поэтому последнее время чаще стал заглядывать на Яндекс.маркет», сообщил читатель «Нашего города» Александр.
Что касается Wildberries, то людям не нравится «корявости приложения» и «прочие баги». Тем не менее 39% участников опроса «Нашего города» пользуются этим маркетплейсом.
«Я тоже пользуюсь ВБ потому, что там прям намного дешевле, чем в других местах. Даже с учетом возможного возврата. Хотя они меня все равно бесят своей политикой», — отметила подписчица Telegram-канала «Наш город».
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени отказываются заказывать товары на Wildberries из-за многочисленных проблем с возвратом денег.