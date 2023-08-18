Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов

Читатели «Нашего города» высказались о современных проблемах маркетплейсов в Тюмени. Большинство из них пока пользуются Ozon и Wildberries. Другие маркеты пока менее популярны. Больше всего читателей «Нашего города» (45% респондентов) пользуются Ozon.

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