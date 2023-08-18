Тюменцам рассказали, по каким критериям можно выбрать надежного застройщика

При выборе жилья один из ключевых вопросов для потребителя — надежность девелопера. Если с компаниями-старожилами, названия которых у всех на слуху, все ясно, то молодым застройщикам необходимо заработать авторитет на рынке. Как сделать правильный выбор — в материале NashGorod.ru.

Кредитная линия в одном из ведущих банков России Наличие кредитной линии в ведущих банках — один из главных показателей надежности застройщика. «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Банк открыл строительной компании кредитную линию на 3,62 млрд рублей сроком до 2028 года. С помощью этих средств девелопер возведет вторую очередь Архитектурного ансамбля «Вознесенский». Променад и подземный паркинг Фото: АА «Вознесенский» Успешная реализация проектов Несмотря на молодой возраст, компания уже зарекомендовала себя на рынке недвижимости благодаря успешному строительству и сдаче в эксплуатацию первой очереди Архитектурного ансамбля. «СЗ Восток Девелопмент» справился с реализацией жилищного проекта высокого уровня, который объединяет в себе культурное наследие Старого города и современную технологичность. Вечерняя аркада Фото: АА «Вознесенский» Команда ВТБ согласовала для нашей компании лучшие условия. Мы создаем уникальный для города и наших жителей архитектурный ансамбль, уделяя максимальное внимание качеству во всем. Это кропотливая и ответственная работа девелопера высокого уровня. Важно, что банк учел сроки и предоставил кредитную линию до 2028 года. Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество с ВТБ в рамках этого и будущих проектов компании в Тюмени, — отметил учредитель «СЗ восток Девелопмент» Алексей Гоцык. Кафе и магазины Фото: АА «Вознесенский» Уникальность архитектурного ансамбля Уникальный проект в неоклассическом стиле расположен в самом сердце исторического центра Тюмени. В городе нет аналогов этого архитектурного ансамбля. «Вознесенский» находится в окружении знаковых культурно-исторических объектов: набережной реки Тура, моста Влюбленных, Вознесенско-Георгиевского храма. Архитектурный ансамбль, построенный в традициях купеческой Тюмени XIX века, стал достойным украшением исторического центра города. Виды, полные любви Фото: АА «Вознесенский» Многофункциональное пространство Вторая очередь строительства объединит четыре дома переменной этажности, которые будут носить имена Текутьева, Решетникова, Котовщикова и Сайдукова. Общая площадь квартир составит 20 тысяч квадратных метров. Дворы «Вознесенского» будут свободны от машин. Предусмотрен подземный паркинг с лифтом. Пространство наполнят собственный благоухающий яблоневый сад, два парка, детские и спортивные площадки. Территория будет тихим и уединенным зеленым оазисом. Согласно плану, дома введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года. Поющие фонтаны Фото: АА «Вознесенский» Неповторимый дизайн квартир Каждая из 240 квартир в «Вознесенском» имеет неповторимый дизайн. Представлено более 100 планировок площадью от 38 до 300 квадратных метров, среди которых двухуровневые квартиры, квартиры хай-флэт с высокими потолками, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную. Реклама. Архитектурный Ансамбль «Вознесенский». аа-вознесенский.рф.