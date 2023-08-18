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Updated Сегодня, 10:42

Цены на дачи под Тюменью превысили миллион рублей

Цены на дачи под Тюменью превысили миллион рублей

18 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
В областной столице стоимость дачи (участок с небольшим домом) достигает 1,5 млн рублей. Наиболее востребованы участки по цене от 1,2 до 1,6 млн, самые доступные варианты на Велижанском тракте.

Наиболее доступные дачи можно приобрести за 500-600 тысяч рублей на в СНТ на Велижанском тракте. На Салаирском и Московском трактах хорошие предложения начинаются от 1,2 млн рублей. По данным сайтов бесплатных объявлений, дорогие дачи находятся в Патрушево и в районе Комарово.

Сейчас около Тюмени продаются около 1 200 дачных участков с домами.

Ранее «Наш город» сообщал, что председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Бизнес#Деньги
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