Цены на дачи под Тюменью превысили миллион рублей

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Наиболее доступные дачи можно приобрести за 500-600 тысяч рублей на в СНТ на Велижанском тракте. На Салаирском и Московском трактах хорошие предложения начинаются от 1,2 млн рублей. По данным сайтов бесплатных объявлений, дорогие дачи находятся в Патрушево и в районе Комарово.
Сейчас около Тюмени продаются около 1 200 дачных участков с домами.
Ранее «Наш город» сообщал, что председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов.