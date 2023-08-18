nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Траты на главу администрации Тюмени составили 2,6 миллионов рублей

Траты на главу администрации Тюмени составили 2,6 миллионов рублей

18 августа 2023, 10:46
Фото: Администрация Тюмени
Такие данные содержатся в отчете об исполнении городского бюджета за шесть месяцев этого года. В опубликованном документе указано, что функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования обошлось в 2 миллиона 652 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Всего за 2023 год запланировано потратить на эти цели 6 миллионов 567 тысяч рублей. В данную сумму входит заработная плата, командировочные, НДФЛ и взносы по обязательному соцстрахованию.

В целом расходы городского бюджета по итогам первого полугодия составили 18,6 миллиардов рублей, доходы — чуть более 16 миллиардов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская избирательная комиссия опубликовала данные о доходах кандидатов в губернаторы региона по итогам 2022 года. Больше всех заработал в минувшем году кандидат Владимир Пискайкин, на втором месте расположился Александр Моор, на третьем и четвертом — Денис Садовников и Иван Левченко соответственно.

Читайте также:
Глава администрации Тюмени утвердил порядок работы системы оповещения при ЧСВ старинной лавке «Хозтовары» в Тюмени откроют ресторанВ Тюмени построят новую поликлинику
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бюджет города#Расходы#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
Подпишитесь
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
Сегодня, 09:16
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
Сегодня, 08:11
Семейная пара из Таиланда прилетела в Тюмень, чтобы родить ребенка
Сегодня, 06:18
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Вчера, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Сегодня, 09:25