Траты на главу администрации Тюмени составили 2,6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Всего за 2023 год запланировано потратить на эти цели 6 миллионов 567 тысяч рублей. В данную сумму входит заработная плата, командировочные, НДФЛ и взносы по обязательному соцстрахованию.
В целом расходы городского бюджета по итогам первого полугодия составили 18,6 миллиардов рублей, доходы — чуть более 16 миллиардов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская избирательная комиссия опубликовала данные о доходах кандидатов в губернаторы региона по итогам 2022 года. Больше всех заработал в минувшем году кандидат Владимир Пискайкин, на втором месте расположился Александр Моор, на третьем и четвертом — Денис Садовников и Иван Левченко соответственно.