Траты на главу администрации Тюмени составили 2,6 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская избирательная комиссия опубликовала данные о доходах кандидатов в губернаторы региона по итогам 2022 года. Больше всех заработал в минувшем году кандидат Владимир Пискайкин, на втором месте расположился Александр Моор, на третьем и четвертом — Денис Садовников и Иван Левченко соответственно.