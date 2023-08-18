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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Мужчина получил срок за плитку.

Тоболяк обворовал церковь на полмиллиона рублей

18 августа 2023, 05:24
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Мужчина получил срок за плитку.
Мужчина захотел поживиться и украл в храме плитку. Тут же он нашел подельников, которые за 2 пачки сигарет помогли ему загрузить плитку в машину и сдать в пункт приема.

В Тобольске местный житель забрался в здание церкви, чтобы вынести плитку. По словам преступника, он думал, что храм заброшен, а значит там полно металлолома, который можно вынести. В пресс-службе региональной судебной системы пояснили, что 28-летний Руслан Хисамутдинов ворвался в церковь по улице Декабристов.

Забравшись в здание, тоболяк заметил 51 чугунную плитку с рисунком. В ведомстве отметили, что каждая плитка стоила 9, 5 тысяч рублей. Она украшала лестницу в здании, но ее сняли, чтобы сделать ремонт. Покрытие положили в сторону, где его и заметил вор.

Не трудно посчитать, что сумма ущерба, которую мужчина нанес храму, составила 484 тысячи 500 рублей. После проверки оказалось, что здание и плитка принадлежат централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви.

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Подсудимый частично признал свою вину. Тоболяк объяснил, что он не хотел красть плитку, а просто залез в церковь, чтобы украсть цветмет. Мужчине очень нужны были деньги. Двое знакомых помогли погрузить плитку и сдать ее в пункт приема. Тоболяк расплатился с мужчинами двумя пачками сигарет.

Имущество возвращено законному владельцу. А тоболяку грозит лишение свободы на полтора года.

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#Анастасия Ильина#Общество#Тюменцы#Происшествия#Тобольск#Кража#Кража металла
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