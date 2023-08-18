Тоболяк обворовал церковь на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Тобольске местный житель забрался в здание церкви, чтобы вынести плитку. По словам преступника, он думал, что храм заброшен, а значит там полно металлолома, который можно вынести. В пресс-службе региональной судебной системы пояснили, что 28-летний Руслан Хисамутдинов ворвался в церковь по улице Декабристов.
Забравшись в здание, тоболяк заметил 51 чугунную плитку с рисунком. В ведомстве отметили, что каждая плитка стоила 9, 5 тысяч рублей. Она украшала лестницу в здании, но ее сняли, чтобы сделать ремонт. Покрытие положили в сторону, где его и заметил вор.
Не трудно посчитать, что сумма ущерба, которую мужчина нанес храму, составила 484 тысячи 500 рублей. После проверки оказалось, что здание и плитка принадлежат централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви.
Подсудимый частично признал свою вину. Тоболяк объяснил, что он не хотел красть плитку, а просто залез в церковь, чтобы украсть цветмет. Мужчине очень нужны были деньги. Двое знакомых помогли погрузить плитку и сдать ее в пункт приема. Тоболяк расплатился с мужчинами двумя пачками сигарет.
Имущество возвращено законному владельцу. А тоболяку грозит лишение свободы на полтора года.