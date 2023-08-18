Тоболяк обворовал церковь на полмиллиона рублей

В Тобольске местный житель забрался в здание церкви, чтобы вынести плитку. По словам преступника, он думал, что храм заброшен, а значит там полно металлолома, который можно вынести. В пресс-службе региональной судебной системы пояснили, что 28-летний Руслан Хисамутдинов ворвался в церковь по улице Декабристов.