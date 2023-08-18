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Posted 18 августа, 12:38

Published 18 августа, 12:38

Modified Вчера, 23:48

Updated Вчера, 23:48

Самый молодой предприниматель Тюменской области развивает фермерство

Самый молодой предприниматель Тюменской области развивает фермерство

18 августа 2023, 12:38
Фото: nashgorod.ru
На грантовый конкурс заявился самый молодой предприниматель Тюменской области. Уже три года 14-летний Саша Сотников из Голышманово выращивает бычков, а на выигранные деньги планирует расширить своё фермерское хозяйство, передаёт региональное Инвестагентство.
Фото: телеграм-канал INVESTTyumen

Подросток в мае этого года получил свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А уже 16 августа подал документы в Центр «Мой бизнес» Тюменской области на конкурс грантовой поддержки как молодой предприниматель.

«Желаем Александру удачной защиты бизнес-проекта и успехов во всех начинаниях!», — поддержали школьника в Инвестагентстве ТО.

Напомним, что сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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