Самый молодой предприниматель Тюменской области развивает фермерство

Posted 18 августа, 12:38
Published 18 августа, 12:38
Modified Вчера, 23:48
Updated Вчера, 23:48
Подросток в мае этого года получил свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А уже 16 августа подал документы в Центр «Мой бизнес» Тюменской области на конкурс грантовой поддержки как молодой предприниматель.
«Желаем Александру удачной защиты бизнес-проекта и успехов во всех начинаниях!», — поддержали школьника в Инвестагентстве ТО.
Напомним, что сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.