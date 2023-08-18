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Грибы могут быть смертельно опасны для здоровья

Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?

18 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Грибы могут быть смертельно опасны для здоровья

Тюменцам рассказали, что делать при отравлении грибами

Тюменцы массово делятся фотографиями урожая грибов, которые они собирают всего за 1,5 часа. Но между тем, растет и вероятность отравления грибами, как это произошло накануне с жительницей их Нижней Тавды. Мы собрали полезные советы нутрициолога.

Что же делать, если вы отравились грибами? Причины и симптомы отравления грибами могут быть разными, и важно знать, как оказать первую помощь.

В сезон грибов даже опытные грибники порой могут ошибиться в определении ядовитых и съедобных грибов из-за тонких нюансов. Кроме того, съедобные грибы, растущие около автострад, заводов и производств, могут принять в себя тяжелые металлы и вызвать отравление. В связи с этим я хочу предложить вам алгоритм первой помощи при отравлении грибами.

Симптомы отравления грибами разнообразны и зависят от типа токсина. Они могут проявляться в виде кишечных расстройств или поражения нервной системы и отдельных органов. В большинстве случаев отравление имеет краткосрочные последствия, но иногда может стать хроническим заболеванием.

Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась с журналистом телеканала «Саратов 24» информацией о признаках отравления грибами и действиях, которые следует предпринять в такой ситуации.

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Любое отравление является острым состоянием организма, и иногда может не быть времени на ожидание оперативных служб. Поэтому каждый человек должен знать примерный порядок действий при отравлении. Очевидные признаки отравления обычно появляются через 1-1,5 часа после употребления грибов: тошнота, рвота, повышение температуры тела при охлаждении конечностей, сильные боли в желудке и диарея. В случае отравления ядовитыми грибами могут возникнуть галлюцинации и бредовое состояние.

Первым делом вызывайте врача, так как тяжесть отравления не всегда можно предсказать, и лучше быть перестрахованным, чтобы не терять время. Если возможно, промойте желудок самостоятельно. Это поможет быстро улучшить состояние пострадавшего. Дайте ему один литр кипяченой воды с растворенной одной чайной ложкой сульфата магния (магнезии) или обычной поваренной соли.

После полного промывания желудка, когда из него будет выходить практически чистая вода с магнезией, дайте пострадавшему таблетки активированного угля в соответствии с его весом (одна таблетка на каждые 10 килограммов веса). Запейте их крепким черным чаем. Дубильные вещества чая и угля свяжут остатки грибов и выводят их естественным путем. Обязательно дождитесь врача для оценки состояния пострадавшего и подробно расскажите о принятых мерах.

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