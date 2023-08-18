Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?

В сезон грибов даже опытные грибники порой могут ошибиться в определении ядовитых и съедобных грибов из-за тонких нюансов. Кроме того, съедобные грибы, растущие около автострад, заводов и производств, могут принять в себя тяжелые металлы и вызвать отравление. В связи с этим я хочу предложить вам алгоритм первой помощи при отравлении грибами.