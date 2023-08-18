Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Что же делать, если вы отравились грибами? Причины и симптомы отравления грибами могут быть разными, и важно знать, как оказать первую помощь.
В сезон грибов даже опытные грибники порой могут ошибиться в определении ядовитых и съедобных грибов из-за тонких нюансов. Кроме того, съедобные грибы, растущие около автострад, заводов и производств, могут принять в себя тяжелые металлы и вызвать отравление. В связи с этим я хочу предложить вам алгоритм первой помощи при отравлении грибами.
Симптомы отравления грибами разнообразны и зависят от типа токсина. Они могут проявляться в виде кишечных расстройств или поражения нервной системы и отдельных органов. В большинстве случаев отравление имеет краткосрочные последствия, но иногда может стать хроническим заболеванием.
Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась с журналистом телеканала «Саратов 24» информацией о признаках отравления грибами и действиях, которые следует предпринять в такой ситуации.
Любое отравление является острым состоянием организма, и иногда может не быть времени на ожидание оперативных служб. Поэтому каждый человек должен знать примерный порядок действий при отравлении. Очевидные признаки отравления обычно появляются через 1-1,5 часа после употребления грибов: тошнота, рвота, повышение температуры тела при охлаждении конечностей, сильные боли в желудке и диарея. В случае отравления ядовитыми грибами могут возникнуть галлюцинации и бредовое состояние.
Первым делом вызывайте врача, так как тяжесть отравления не всегда можно предсказать, и лучше быть перестрахованным, чтобы не терять время. Если возможно, промойте желудок самостоятельно. Это поможет быстро улучшить состояние пострадавшего. Дайте ему один литр кипяченой воды с растворенной одной чайной ложкой сульфата магния (магнезии) или обычной поваренной соли.
После полного промывания желудка, когда из него будет выходить практически чистая вода с магнезией, дайте пострадавшему таблетки активированного угля в соответствии с его весом (одна таблетка на каждые 10 килограммов веса). Запейте их крепким черным чаем. Дубильные вещества чая и угля свяжут остатки грибов и выводят их естественным путем. Обязательно дождитесь врача для оценки состояния пострадавшего и подробно расскажите о принятых мерах.