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Около Тобольска второй раз за сутки загорелось поле около переправы

Около Тобольска второй раз за сутки загорелось поле около переправы

18 августа 2023, 10:21
Жители города снова сообщают о возгорании. Около Тобольска горит трава, ситуацию осложняет усилившийся ветер. По данным синоптиков, 18 августа ожидается до 10 м/с.
«Предположительно, горит лес/трава на левом берегу в нескольких километрах от переправы», — сообщает житель Тобольска Илья В.

Дым ощущается на окраине города. Стоит отметить, что о возгорании люди стали сообщать ещё утром (примерно в 09:00). Спустя 6 часов пожар не прекратился. Некоторые тоболяки предполагают, что поля выжигают для подготовки к следующему сезону.

17 августа «Наш город» сообщал, что поздно вечером дым накрыл весь Тобольск. Напомним, что особый противопожарный режим был отменён в Тюменской области с 26 июня.

Около Тобольска загорелось поле, весь город в дыму
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#Общество#Происшествия#Пожар#Александр Мязин
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