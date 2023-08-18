Около Тобольска второй раз за сутки загорелось поле около переправы

Дым ощущается на окраине города. Стоит отметить, что о возгорании люди стали сообщать ещё утром (примерно в 09:00). Спустя 6 часов пожар не прекратился. Некоторые тоболяки предполагают, что поля выжигают для подготовки к следующему сезону.