Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища

Алексей Кучеров добавил, что расходы на оплату штрафов должны распределяться между участниками СНТ и заложены в их бюджеты. В случае, если такие расходы не были учтены, этот пункт затрат необходимо включить в смету. Кучеров также отметил, что не все СНТ имеют утвержденные общим собранием бюджеты.