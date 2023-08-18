Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Садоводы из Тюменской области столкнутся с необходимостью воссоздания водоемов на участках, членов своих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Как сообщил председатель Тюменского союза садоводов России, Алексей Кучеров, отсутствие установленных водоемов ведет к штрафам.
По его словам, ожидается, что владельцы участков примут коллективное решение о восстановлении водоемов, которые были изначально предусмотрены в планах землепользования СНТ. Но в свое время, водоемы были отданы под дачные участки общим решением участников товариществ.
Аналогичная ситуация произошла и с дорогами в других СНТ. Теперь садоводам необходимо все восстановить и оплатить штраф.
Алексей Кучеров добавил, что расходы на оплату штрафов должны распределяться между участниками СНТ и заложены в их бюджеты. В случае, если такие расходы не были учтены, этот пункт затрат необходимо включить в смету. Кучеров также отметил, что не все СНТ имеют утвержденные общим собранием бюджеты.