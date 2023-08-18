nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища

Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища

18 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
Аналогичная ситуация произошла и с дорогами внутри товариществ.

Садоводы из Тюменской области столкнутся с необходимостью воссоздания водоемов на участках, членов своих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Как сообщил председатель Тюменского союза садоводов России, Алексей Кучеров, отсутствие установленных водоемов ведет к штрафам.

По его словам, ожидается, что владельцы участков примут коллективное решение о восстановлении водоемов, которые были изначально предусмотрены в планах землепользования СНТ. Но в свое время, водоемы были отданы под дачные участки общим решением участников товариществ.

Аналогичная ситуация произошла и с дорогами в других СНТ. Теперь садоводам необходимо все восстановить и оплатить штраф.

Алексей Кучеров добавил, что расходы на оплату штрафов должны распределяться между участниками СНТ и заложены в их бюджеты. В случае, если такие расходы не были учтены, этот пункт затрат необходимо включить в смету. Кучеров также отметил, что не все СНТ имеют утвержденные общим собранием бюджеты.

Читайте также:
Таксисты массово отказываются везти тюменских дачников из СНТВремя собирать урожай у жителей Тюменской области: особенности региона
#Алексей Каримов#Садоводы#Водохранилища#Дороги#Товарищества#Штрафы#Дачные участки#Земельные участки#Дачники
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
Сегодня, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
Сегодня, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
Сегодня, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
Сегодня, 09:16
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Сегодня, 09:25