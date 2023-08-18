На международную премию «Кардо» на Ставрополье прибыли представители 20 стран

Подробнее о значимости мероприятия рассказал губернатор Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что сейчас молодое поколение со всего мира говорит на одном языке, не обращая внимания на санкции. Молодежь объединена общими идеями — творческими, спортивными, амбициозными, что демонстрирует проводящийся в Ставропольском крае конкурс. Объединение творческих и активных людей со всего мира помогает разрушить стены, которыми стремятся оградить Россию. По мнению губернатора, «Кардо», открывая путь молодежной инициативе, показывает положительный настрой для всех, кто несет в нашу страну добро, талант и творческие задумки.