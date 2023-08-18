На международную премию «Кардо» на Ставрополье прибыли представители 20 стран

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Конкурсантами и судьями, прибывшими на «Кардо» в этом году, выступили свыше 50 граждан из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».
Подробнее о значимости мероприятия рассказал губернатор Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что сейчас молодое поколение со всего мира говорит на одном языке, не обращая внимания на санкции. Молодежь объединена общими идеями — творческими, спортивными, амбициозными, что демонстрирует проводящийся в Ставропольском крае конкурс. Объединение творческих и активных людей со всего мира помогает разрушить стены, которыми стремятся оградить Россию. По мнению губернатора, «Кардо», открывая путь молодежной инициативе, показывает положительный настрой для всех, кто несет в нашу страну добро, талант и творческие задумки.
«Кардо» — уникальный международный конкурс-премия, который был учрежден для развития и поддержки уличной культуры и спорта. В этом году он стартовал уже в шестой раз. В рамках гранд-финала конкурса в Ставрополе будут названы имена финалистов в 10 категориях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Участники конкурса также получат возможность выступить на образовательных и альтернативных площадках.
Программа «Кардо» в Ставропольском крае будет завершена 20 августа.
Помощь в организации международного конкурса-премии уличной культуры и спорта предоставляется в том числе и по региональной государственной программе «Молодежная политика».
Церемония открытия мероприятия прошла на центральной площади краевого центра 17 августа. Самой занимательной частью концерта-открытия стали номера артистов новейших направлений. Творческие коллективы показывали современные танцевальные мотивы, выступая под динамичные и лирические биты. На верхней сцене зрители могли увидеть выступления артистов, а на нижней свои трюки показывали участники премии. Молодые люди появлялись перед публикой, управляя мощными маслкарами, «жигулями»-кабриолетами и раритетными «Победами».