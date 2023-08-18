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Published Сегодня, 16:14

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Updated Сегодня, 16:15

Могли отравиться хлором: детям стало плохо на горячем источнике в Тюмени

Могли отравиться хлором: детям стало плохо на горячем источнике в Тюмени

18 августа 2023, 16:14
Фото: 1MI
Все произошло после посещения бассейна. Несколько детей пострадали во время купания, им вызвали скорую помощь.
«Увидел, мальчик и девочка лежат, явно не в себе. Им было плохо. Рядом стояла скорая помощь. Спросил, что случилось. Сказали, что в детском бассейне случился выброс хлора и несколько детей успели отравиться», — сообщил 72.ру очевидец происходящего.

Тюменцы полагают, что в воду могло попасть большое количество хлора.

В 2019 году в Тюмени был закрыт бассейн ООО «Маяк» на Харьковской, 60/2. В здании комплекса хлором отравились пять человек. Стоит отметить, что в 2014 году хлором отравились четыре ребёнка и их мамы. Тогда ООО «Атлантик» выплатил пострадавшим более 470 тысяч рублей. Судебные тяжбы длились до июля 2015 года.

Пять человек отравились хлором в тюменском бассейне
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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