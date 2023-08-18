Могли отравиться хлором: детям стало плохо на горячем источнике в Тюмени

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
«Увидел, мальчик и девочка лежат, явно не в себе. Им было плохо. Рядом стояла скорая помощь. Спросил, что случилось. Сказали, что в детском бассейне случился выброс хлора и несколько детей успели отравиться», — сообщил 72.ру очевидец происходящего.
Тюменцы полагают, что в воду могло попасть большое количество хлора.
В 2019 году в Тюмени был закрыт бассейн ООО «Маяк» на Харьковской, 60/2. В здании комплекса хлором отравились пять человек. Стоит отметить, что в 2014 году хлором отравились четыре ребёнка и их мамы. Тогда ООО «Атлантик» выплатил пострадавшим более 470 тысяч рублей. Судебные тяжбы длились до июля 2015 года.