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Published Сегодня, 17:09

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Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей

Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей

18 августа 2023, 17:09
Фото: Горячий "ИСТОЧНИК ТЮМЕНСКИЙ"
По факту массового отравления детей на горячем источнике «Тюменский» Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Сегодня вечером на базе отдыха 16 детей после купания в бассейне резко почувствовали себя плохо.
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Дети

Прибывшие на горячий источник медики осмотрели 13 детей. Троих из них, 2012, 2015 и 2016 годов рождения, госпитализировали. По предварительным данным, причиной отравления стал выброс хлора в воду.

По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха.

МСО СУ СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Ход и ее результаты находятся под контролем прокуратуры.

Могли отравиться хлором: детям стало плохо на горячем источнике в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2019 году пять человек отравились хлором в бассейне спорткомплекса «Маяк». В ходе проверки тогда было установлено, что вода не соответствовала требованиям санитарного законодательства. Заведение было закрыто по решению суда.

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