Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2019 году пять человек отравились хлором в бассейне спорткомплекса «Маяк». В ходе проверки тогда было установлено, что вода не соответствовала требованиям санитарного законодательства. Заведение было закрыто по решению суда.