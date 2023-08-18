Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Прибывшие на горячий источник медики осмотрели 13 детей. Троих из них, 2012, 2015 и 2016 годов рождения, госпитализировали. По предварительным данным, причиной отравления стал выброс хлора в воду.
По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха.
МСО СУ СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Ход и ее результаты находятся под контролем прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2019 году пять человек отравились хлором в бассейне спорткомплекса «Маяк». В ходе проверки тогда было установлено, что вода не соответствовала требованиям санитарного законодательства. Заведение было закрыто по решению суда.