Крупная пробка в 3 километра возникла на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Что опять происходит, московские сюда приехали?», — возмущается читатель «Нашего города».
По данным агрегаторов, заторы фиксируются на Московском тракте, они уже достигают 2,5 км. Два аварии произошли в центре Тюмени. В час пик пробки составили семь баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе аэропорта Плеханово завершается сезон ремонтных работ. Строители скоро откроют все участки трассы на Объездной дороге. До 31 августа здесь будет продолжаться ремонт моста через железную дорогу.