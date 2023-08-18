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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Крупная пробка в 3 километра возникла на Объездной дороге Тюмени

Крупная пробка в 3 километра возникла на Объездной дороге Тюмени

18 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
В районе пересечения Объездной дороги и улицы Воронинские горки фиксируется большой затор. Пробка растянулась на километры.
«Что опять происходит, московские сюда приехали?», — возмущается читатель «Нашего города».

По данным агрегаторов, заторы фиксируются на Московском тракте, они уже достигают 2,5 км. Два аварии произошли в центре Тюмени. В час пик пробки составили семь баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе аэропорта Плеханово завершается сезон ремонтных работ. Строители скоро откроют все участки трассы на Объездной дороге. До 31 августа здесь будет продолжаться ремонт моста через железную дорогу.

Крупные пробки в тюменском микрорайоне Европейский закончатся не скоро
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#Александр Мязин#Общество#Безопасность на дорогах#Тюменцы#Происшествия
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