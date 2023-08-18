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Двух детей на велосипедах сбили в Тюмени

Двух детей на велосипедах сбили в Тюмени

18 августа 2023, 08:09
Фото: ГИБДД Тюменской области / t.me/gibdd72
Первый случай произошел в шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области / t.me/gibdd72

Водитель автомашины «Шевроле» сбил велосипедиста. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы.

Второй случай произошел около семи часов в этот же день во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой. Здесь под колёса автомобиля «КИА» попал 2-летний ребёнок на велосипеде. Предварительно, ребёнок выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми беседы по правилам безопасного управления велотехникой и средствами индивидуальной мобильности и не допускать нахождения малолетних детей-велосипедистов по проезжей части дороги.

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#ДТП#Дети#Происшествия#Алексей Каримов
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