Двух детей на велосипедах сбили в Тюмени

Второй случай произошел около семи часов в этот же день во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой. Здесь под колёса автомобиля «КИА» попал 2-летний ребёнок на велосипеде. Предварительно, ребёнок выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.