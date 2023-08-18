Двух детей на велосипедах сбили в Тюмени

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Водитель автомашины «Шевроле» сбил велосипедиста. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы.
Второй случай произошел около семи часов в этот же день во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой. Здесь под колёса автомобиля «КИА» попал 2-летний ребёнок на велосипеде. Предварительно, ребёнок выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми беседы по правилам безопасного управления велотехникой и средствами индивидуальной мобильности и не допускать нахождения малолетних детей-велосипедистов по проезжей части дороги.