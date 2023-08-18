Беременная тюменка застала мужа с любовницей и обвинила в поджоге

В конце июля сообщалось, что в Свердловской области во время задержания криминального авторитета в его квартире обнаружили тюменскую правоохранительницу. Оперативные мероприятия проводились в отношении местного смотрящего за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе. В момент задержания в его квартире его любовница из Тюменской области. После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Подчеркивается, что следствию предстоит выяснить, зачем на свидание со «смотрящим» их коллега принесла эти документы.