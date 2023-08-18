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Беременная тюменка застала мужа с любовницей и обвинила в поджоге

Беременная тюменка застала мужа с любовницей и обвинила в поджоге

18 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
Ишимский суд рассмотрел дело о ложном доносе Светланы Макаровой (имя изменено). Тюменка получила ожог ноги, но решила обвинить в этом сожителя.

Всё произошло после того, как женщина застала его с любовницей. Она сообщила в полицию, что мужчина облил ей ногу горючей смесью и поджег.

«В ходе расследования выяснилось, что информация является ложной. Подсудимая признала свою вину и помирилась с гражданским мужем, они ждут ребенка», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

За ложный донос женщину оштрафовали на семь тысяч рублей.

В конце июля сообщалось, что в Свердловской области во время задержания криминального авторитета в его квартире обнаружили тюменскую правоохранительницу. Оперативные мероприятия проводились в отношении местного смотрящего за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе. В момент задержания в его квартире его любовница из Тюменской области. После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Подчеркивается, что следствию предстоит выяснить, зачем на свидание со «смотрящим» их коллега принесла эти документы.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Александр Мязин
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