Банк ДОМ. РФ заявил о 25-процентном росте спроса на льготную ипотеку

Кредит по программе «Семейная ипотека» доступен по ставке от 5,0% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,0%), по программе «Льготная на новостройки» — от 7,0%, по ИТ-программе — от 4,1%. В сегменте ИЖС ставки еще ниже: от 4,6% — по «Семейной ипотеке» (3,6% для ДФО), от 6,6% — по «Льготной на новостройки», от 3,7% — для «ИТ-ипотеки».