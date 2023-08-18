Банк ДОМ. РФ заявил о 25-процентном росте спроса на льготную ипотеку

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В августе больше всего за льготной ипотекой обращались семьи из Москвы и Московской области: 2,5 тысячи семей, что на 10% больше по сравнению с тем же периодом до запуска рекламной кампании. На втором месте оказалась Тюменская область (900, в 1,4 раза), на третьем — Краснодарский край (820, в 1,2 раза).
В десятке лидеров также Свердловская (350, в 1,5 раза) и Ростовская (320, +10%) области, Красноярский край (более 300, в 1,3 раза), Новосибирская (около 300, в 1,3 раза) и Нижегородская (более 200, в 1,2 раза) области.
«В рамках акции мы снизили базовые ставки по основным льготным программам, чтобы улучшение условий почувствовали все категории клиентов. За две недели жилищные условия улучшили более 1000 семей, объем кредитования составил 6,2 млрд рублей. Около 10% сделок заключено в сегменте частного домостроения — в нашем банке оформить льготный кредит можно как на покупку жилья в многоквартирном доме, так и для строительства индивидуального дома», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Кредит по программе «Семейная ипотека» доступен по ставке от 5,0% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,0%), по программе «Льготная на новостройки» — от 7,0%, по ИТ-программе — от 4,1%. В сегменте ИЖС ставки еще ниже: от 4,6% — по «Семейной ипотеке» (3,6% для ДФО), от 6,6% — по «Льготной на новостройки», от 3,7% — для «ИТ-ипотеки».
Отмечается, что ставки действуют при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России. Воспользоваться предложением можно, заключив кредитный договор до 1 октября.