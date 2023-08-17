Введение РОП позволит Пермской ЦБК расширить ассортимент упаковки из бумаги и картона

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Один из двадцати гофроящиков в России производит Пермская целлюлозно-бумажная компания, которая полностью готова выполнить установленные требования, пишет properm.ru.
Этот механизм должен гарантировать сбор и переработку всех использованных упаковок. Картон, пластик и другие виды тары будут перерабатываться для производства новых товаров. Те виды упаковки, которые не могут быть полностью переработаны, будут постепенно вытеснены из обращения.
Новые правила расширенной ответственности производителей (РОП) будут стимулировать развитие переработки макулатуры и производства бумажной упаковки. Бумага и картон — это материалы с высоким цикличным потенциалом. Например, гофрокартон может быть переработан до 12 раз. Пермская целлюлозно-бумажная компания, владеющая двумя третями рынка гофропродукции и использующая значительное количество макулатуры, имеет возможность закупать и перерабатывать до 300 тысяч тонн вторичного сырья ежегодно, отмечает председатель совета директоров компании Александр Бойченко.
Введение нового законодательства приведет к конкуренции между экологичными и неэкологичными видами упаковки. Например, пластиковые лотки для яиц в пять раз легче картонных и их производство дешевле. Тем не менее картонные лотки более подходят для переработки.
Прогнозы отраслевой ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» предсказывают, что за счет замещения менее цикличных материалов рынок картонно-бумажной упаковки вырастет на 1,5 миллиона тонн в год — с 8 до 9,5 миллиона тонн.
Представители Пермской целлюлозно-бумажной компании подтверждают, что новый механизм РОП будет стимулировать разнообразие продукции компании. Например, они рассматривают возможность производства новых продуктов, таких как бумажные пакеты и лотки из пульперкартона. Это позволит увеличить объем переработки вторичного сырья, так как для производства таких лотков можно использовать макулатуру низкого качества с коротким волокном, подчеркивает генеральный директор компании Юрий Марков.
До конца текущего года правительство предпримет ряд подзаконных актов, которые подробно опишут механизм функционирования РОП, установят новые ставки экосбора, порядок отчетности и другие аспекты данной инициативы.