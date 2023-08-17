Введение РОП позволит Пермской ЦБК расширить ассортимент упаковки из бумаги и картона

Этот механизм должен гарантировать сбор и переработку всех использованных упаковок. Картон, пластик и другие виды тары будут перерабатываться для производства новых товаров. Те виды упаковки, которые не могут быть полностью переработаны, будут постепенно вытеснены из обращения.