В Тюменской области Яндекс Лицей открывает новый набор учеников

В Лицее ждут школьников 8–11-х классов и студентов 1–2-х курсов техникумов и колледжей, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных. Обучение бесплатное.