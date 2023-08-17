В Тюменской области Яндекс Лицей открывает новый набор учеников

Posted 17 августа, 12:30
Published 17 августа, 12:30
Modified Вчера, 23:37
Updated Вчера, 23:37
В Лицее ждут школьников 8–11-х классов и студентов 1–2-х курсов техникумов и колледжей, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных. Обучение бесплатное.
В Тюменской области пять классов Яндекс Лицея открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Площадками для набора школьников первого года обучения станут МАОУ СОШ № 68 и МАОУ СОШ № 40. Желающие поступить на обучение проходят несколько этапов:
Регистрация на сайте.
Онлайн-тестирование. Будет проводиться с 14 августа по 11 сентября.
Собеседование с преподавателем проекта. Будет проводиться с 15 по 24 сентября.
Для зачисления в Лицей нужно будет пройти тестирование на базовые знания программирования. На сайте Яндекс Лицея есть примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Итоги отбора будут подведены не ранее 3 октября.
Образовательный проект «Яндекс Лицей» поддерживается в регионе департаментом информатизации Тюменской области.