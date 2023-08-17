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Posted 17 августа, 12:30

Published 17 августа, 12:30

Modified Вчера, 23:37

Updated Вчера, 23:37

В Тюменской области Яндекс Лицей открывает новый набор учеников

В Тюменской области Яндекс Лицей открывает новый набор учеников

17 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
Проект «Яндекс Лицей» работает в Тюменской области уже шесть лет. За это время из него выпустились несколько сотен учеников. С 14 августа начался новый набор слушателей, сообщает департамент информатизации региона.

В Лицее ждут школьников 8–11-х классов и студентов 1–2-х курсов техникумов и колледжей, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных. Обучение бесплатное.

В Тюменской области пять классов Яндекс Лицея открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Площадками для набора школьников первого года обучения станут МАОУ СОШ № 68 и МАОУ СОШ № 40. Желающие поступить на обучение проходят несколько этапов:

  • Онлайн-тестирование. Будет проводиться с 14 августа по 11 сентября.

  • Собеседование с преподавателем проекта. Будет проводиться с 15 по 24 сентября.

Для зачисления в Лицей нужно будет пройти тестирование на базовые знания программирования. На сайте Яндекс Лицея есть примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Итоги отбора будут подведены не ранее 3 октября.

Образовательный проект «Яндекс Лицей» поддерживается в регионе департаментом информатизации Тюменской области.

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