В Тюмени второй раз за месяц эвакуировали ТЦ «Магеллан»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«В ТРЦ „Магеллан“ неспокойно. Собралась большая толпа людей, опять эвакуация», — сообщают тюменцы в соцсетях.
По данным источников «Нашего города», здесь сработала пожарная тревога. В МЧС сообщили изданию, что пожара в здании ТРЦ нет. На место инцидента прибыли службы экстренного реагирования.
24 июля здесь была плановая эвакуация. По данным «Нашего города» на улицу вышли десятки человек, но через 20 минут люди вернулись в здание.