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Updated Сегодня, 10:23

В Тюмени второй раз за месяц эвакуировали ТЦ «Магеллан»

В Тюмени второй раз за месяц эвакуировали ТЦ «Магеллан»

17 августа 2023, 10:22
В областной столице у ТЦ «Магеллан» собралось примерно 150 человек. Это сотрудники и посетители торгового центра, здесь прошла эвакуация.
Фото: ВК "ЧП Тюмень"
«В ТРЦ „Магеллан“ неспокойно. Собралась большая толпа людей, опять эвакуация», — сообщают тюменцы в соцсетях.

По данным источников «Нашего города», здесь сработала пожарная тревога. В МЧС сообщили изданию, что пожара в здании ТРЦ нет. На место инцидента прибыли службы экстренного реагирования.

24 июля здесь была плановая эвакуация. По данным «Нашего города» на улицу вышли десятки человек, но через 20 минут люди вернулись в здание.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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