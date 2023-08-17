В Тюмени резко повысился спрос на аренду квартир

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Квартиры разбирают студенты, более того, в Тюмени постепенно увеличивается спрос на аренду жилья. В центре Тюмени однокомнатные квартиры в домах старой планировки предлагают за 22 — 23 тысячи в месяц (услуги ЖКХ оплачивает наниматель). На данный момент для арендаторов доступно около 1 000 предложений.
Эксперты отмечают, что в Тюмени спрос на аренду превысил предложение — уровень конкуренции достиг 30 человек на 1 квартиру. Цены на съем жилья повысились от 5 до 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В конце лета спрос традиционно увеличивается. Ажиотаж спадет ближе к ноябрю.