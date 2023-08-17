В Тюмени резко повысился спрос на аренду квартир

Эксперты отмечают, что в Тюмени спрос на аренду превысил предложение — уровень конкуренции достиг 30 человек на 1 квартиру. Цены на съем жилья повысились от 5 до 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В конце лета спрос традиционно увеличивается. Ажиотаж спадет ближе к ноябрю.