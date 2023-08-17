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Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Тюмени резко повысился спрос на аренду квартир

В Тюмени резко повысился спрос на аренду квартир

17 августа 2023, 12:19
Фото: 1MI
В областной столице всё острее ощущается нехватка квартир для аренды. Теперь даже студии (до 18-28 квадратных метров) предлагают снять за 15 — 18 тысяч рублей.

Квартиры разбирают студенты, более того, в Тюмени постепенно увеличивается спрос на аренду жилья. В центре Тюмени однокомнатные квартиры в домах старой планировки предлагают за 22 — 23 тысячи в месяц (услуги ЖКХ оплачивает наниматель). На данный момент для арендаторов доступно около 1 000 предложений.

Эксперты отмечают, что в Тюмени спрос на аренду превысил предложение — уровень конкуренции достиг 30 человек на 1 квартиру. Цены на съем жилья повысились от 5 до 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В конце лета спрос традиционно увеличивается. Ажиотаж спадет ближе к ноябрю.

В Тюмени за одну съемную квартиру конкурируют до 30 человек
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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