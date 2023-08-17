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В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО»

В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО»

17 августа 2023, 20:03
Фото: 1MI
В 2023 году крупнейшее в России культурное событие — фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» — проходит с 17 по 21 августа в Крыму. Главным событием фестиваля является открытие нового выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».

В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Оргкомитет мероприятия отмечает, что в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму ежегодно проходит выставка регионов, корпораций и партнерских организаций. В нынешнем году выставка проходит в ином формате — для нее специально построено выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Конструкция высотой 12 метров и площадью 3500 квадратных метров разместилась между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом». Именно данный павильон станет основной площадкой для представления лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.

Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, РНКБ, «Почта Крыма», проект «Другое дело», международная выставка-форум «Россия» вошли в число экспонентов «АРТ-ЭКСПО».

Каждому участнику «АРТ-ЭКСПО» необходимо представить свой оригинальный стенд, на котором в течение фестиваля будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Сквозной темой, объединяющей все экспозиции выставки, является «Было. Есть. Будет» как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке.

На «АРТ-ЭКСПО» также состоялась презентация международной выставки-форума «Россия». На ее стенде каждый участник может принять участие в игре «Соберем вместе». Суть игры заключается в том, что каждый может предложить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. В период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ.

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