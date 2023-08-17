В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» открылась крупнейшая выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО»

На «АРТ-ЭКСПО» также состоялась презентация международной выставки-форума «Россия». На ее стенде каждый участник может принять участие в игре «Соберем вместе». Суть игры заключается в том, что каждый может предложить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. В период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ.