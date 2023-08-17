В ДТП в Ялуторовском районе четыре человека получили травмы

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Согласно предварительным данным, утром около 9 часов на 186-м километре трассы Шадринск-Ялуторовск автомобили «Опель» и «Нива» столкнулись на перекрёстке из-за того, что водитель «Опеля» не соблюдал очередность проезда.
В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести были отправлены 47-летняя водительница «Нивы», пассажирка «Опеля», а также 48-летняя водительница «Опеля» и пассажир «Нивы».
Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.