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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

В ДТП в Ялуторовском районе четыре человека получили травмы

В ДТП в Ялуторовском районе четыре человека получили травмы

17 августа 2023, 08:30
Фото: ГИБДД Тюменской области / t.me/gibdd72
17 августа в Ялуторовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
Фото: ГИБДД Тюменской области / t.me/gibdd72

Согласно предварительным данным, утром около 9 часов на 186-м километре трассы Шадринск-Ялуторовск автомобили «Опель» и «Нива» столкнулись на перекрёстке из-за того, что водитель «Опеля» не соблюдал очередность проезда.

В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести были отправлены 47-летняя водительница «Нивы», пассажирка «Опеля», а также 48-летняя водительница «Опеля» и пассажир «Нивы».

Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.

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#Алексей Каримов#Авария на дороге#Безопасность на дорогах#Происшествия
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