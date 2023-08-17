Ученики лицея «Сириус» и Genotek выявили фальсификат в рыбной продукции

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как пишет издание, ученики «Сириуса» с помощью экспертов Genotek и ВНИРО проверили соответствие информации, указанной на упаковке рыбной продукции, фактическим характеристикам продуктов. Для этого из образцов выделили ДНК, определенный фрагмент (ген цитохромоксидазы I), который после был отсеквенирован («прочитан»), пишет gazeta.ru
Проведя сопоставление полученных генетических последовательностей с информацией из баз данных, школьники определили реальную видовую принадлежность образцов рыбной продукции.
Так, исследования помогли установить, что под видом тарани продается сазан, за осьминога выдавались щупальца гигантского кальмара, а под видом мяса черепахи продавали обычную курицу. Также в ходе проверки было установлено, что под видом икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток продавали обычную имитацию, изготовленную из желеобразователей.
Получить такие результаты исследований школьники смогли с помощью молекулярно-генетических методов. В ходе работы над проектом школьники получили возможность изучить методы выделения ДНК, ПЦР, секвенирования по Сенгеру, а также смогли поработать с базами генетических данных.
Исследование проводилось в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы», которая в текущем году реализуется уже восьмой раз. Ученики работали над проектами, предложенными крупными компаниями — партнерами образовательного центра «Сириус». Одним из партнеров является медико-генетический центр Genotek.
Компания Genotek выступает в качестве партнера образовательного центра «Сириус» четвертый год. Ранее она предлагала проекты, связанные с исследованием генетических взаимосвязей между сортами роз и хризантем.