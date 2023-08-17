Ученики лицея «Сириус» и Genotek выявили фальсификат в рыбной продукции

Так, исследования помогли установить, что под видом тарани продается сазан, за осьминога выдавались щупальца гигантского кальмара, а под видом мяса черепахи продавали обычную курицу. Также в ходе проверки было установлено, что под видом икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток продавали обычную имитацию, изготовленную из желеобразователей.