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Если не остановиться, то может быть ядерный взрыв, уверены в Тюмени

Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны

17 августа 2023, 02:33
Фото: Антон Засимов / 1MI
Если не остановиться, то может быть ядерный взрыв, уверены в Тюмени
В Тюмени собирают подписи под резолюцией, обращенной к американцам и другим гражданам «недружественных» стран об угрозе распространения ядерной войны.
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Тюмень

Обращение размещено в Телеграмм-канале и на официальном сайте международного общественного движения «Мы любим Россию», в которое входит большое количество тюменских общественников. Они верят, что «народную» дипломатию поддержат знаменитости, и катастрофы удастся избежать.

«Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Планета погружена в хаос локальных войн, „цветных революций“ и переворотов, управляемых из одного мирового центра, ставящего своей целью уничтожение человечества и продвигающего идеи сохранения „золотого“ миллиарда», — начинается резолюция общественников, обращенная к мировому сообществу.

В организации выразили уверенность, что режим власти на Украине, который поддерживается коллективным Западом, стал «авангардом зарождающегося в Европе фашизма». Они призывают общество одуматься, сохранить культуру и традиции своего народа, не поддаваться навязываемой морально-нравственной деградации.

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«Народы, государства, континенты — миллиарды людей в разных странах не желают жить по сценариям, прописанными мировыми кукловодами, ставящими своей целью установление единого мирового порядка», — говорится в резолюции.

Как считает исполнительный директор Комитета гражданской безопасности, один из членов движения «Мы любим Россию» Алексей Савоськин, «народная» дипломатия может иногда сделать то, что не под силу официальной.

«[Мы рассчитываем, что резолюцию] могут поддержать всемирно известные личности: артисты, профессоры академий, спортсмены, то есть люди, которых знают всех странах мира», — заявил Савоськин в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru.

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Общественник отметил, что только сейчас до граждан западных стран стала доходить информация в СМИ, отражающая реальные позиции России. При этом Савоськин подчеркнул, что «бряцанье» ядерного оружия пугает не только рядовых граждан, а также политиков и олигархов из числа англо-саксов, которые привыкли к роскоши.

«Они могут пустить [ядерные боеголовки], например, в сторону КНДР, но прекрасно понимают, какой будет ответ. Ответная реакция ядерным ударом вызовет обвал всех рынков, они станут нищими», — считает эксперт, добавляя, что сейчас действует метод шантажа и сдерживания.

Общественники призывают активистов из разных стран и континентов создать единую международную площадку для противодейстия ядерной угрозе.

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#Анна Громова#СВО#Ядерная война#Тюмень
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