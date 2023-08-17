Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны

Общественник отметил, что только сейчас до граждан западных стран стала доходить информация в СМИ, отражающая реальные позиции России. При этом Савоськин подчеркнул, что «бряцанье» ядерного оружия пугает не только рядовых граждан, а также политиков и олигархов из числа англо-саксов, которые привыкли к роскоши.