Тюменцы не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» по пожарной лестнице

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Люди начали идти по эскалатору с третьего этажа на второй. Спустившись, поняли, что дверь закрыта. Представители ТЦ сообщили «Нашему городу», что пожарная сигнализация действительно сработала, но сигнал был ложным. Всё произошло 15 августа.
«Да, действительно эвакуация была», — сообщили «Нашему городу» представители торгового центра.
После того, как стало ясно, что тревога была ложной, пожарные выходы закрылись.
17 августа в Тюмени днём прошла эвакуация сначала в поликлинике №5, а потом в ТЦ «Магеллан». С начала недели произошло три подобных инцидента.