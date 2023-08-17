Тюменцы не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» по пожарной лестнице

Люди начали идти по эскалатору с третьего этажа на второй. Спустившись, поняли, что дверь закрыта. Представители ТЦ сообщили «Нашему городу», что пожарная сигнализация действительно сработала, но сигнал был ложным. Всё произошло 15 августа.