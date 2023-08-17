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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Тюменцы не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» по пожарной лестнице

Тюменцы не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» по пожарной лестнице

17 августа 2023, 14:24
Фото: 1MI
На этой неделе эвакуация прошла в ТЦ «Остров». По сообщениям тюменцев, они не могли выйти из здания по пожарной лестнице.

Люди начали идти по эскалатору с третьего этажа на второй. Спустившись, поняли, что дверь закрыта. Представители ТЦ сообщили «Нашему городу», что пожарная сигнализация действительно сработала, но сигнал был ложным. Всё произошло 15 августа.

«Да, действительно эвакуация была», — сообщили «Нашему городу» представители торгового центра.

После того, как стало ясно, что тревога была ложной, пожарные выходы закрылись.

17 августа в Тюмени днём прошла эвакуация сначала в поликлинике №5, а потом в ТЦ «Магеллан». С начала недели произошло три подобных инцидента.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы
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