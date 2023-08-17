Тюменцы могут заболеть новым видом коронавируса

В апреле этого года мы сообщали, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса. Такая картина наблюдалась не только в госмедучреждениях, но и в частных клиниках. Тюменцев, откровенно говоря, напугала эта ситуация. А что же будет сейчас, если до региона дойдет новый вирус? Хватит ли вакцины на всех и появится ли она в платных клиниках пока не известно.