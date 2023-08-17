Тюменцы могут заболеть новым видом коронавируса

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В России появился новый вид коронавируса, который в перспективе может дойти до нашего региона. Ученые назвали его «Эрис». Случаи заражения этим вирусом уже были выявлены в Московской, Иркутской, Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.
В Роспотребнадзоре сообщили, что симптомы нового вируса аналогичны симптомам предыдущего. В ведомстве отметили, что людям со слабым иммунитетом стоит больше опасаться за свою жизнь, поскольку при ослабленном иммунитете вирус может навредить сильнее.
— Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. Однако, «Эрис» немного более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета, — рассказали специалисты.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в Тюмени появится новая вакцина от коронавируса. Прививаться будут те, кто входит в зону риска. В первую очередь — это прилетающие из-за границы в Тюмень. Такое постановление было написано главным госврачом.
В апреле этого года мы сообщали, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса. Такая картина наблюдалась не только в госмедучреждениях, но и в частных клиниках. Тюменцев, откровенно говоря, напугала эта ситуация. А что же будет сейчас, если до региона дойдет новый вирус? Хватит ли вакцины на всех и появится ли она в платных клиниках пока не известно.