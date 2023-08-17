nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюменской области может появиться опасный вирус

Тюменцы могут заболеть новым видом коронавируса

17 августа 2023, 04:05
Фото: 1MI
В Тюменской области может появиться опасный вирус
Специалисты рассказали, что в крупных городах России уже наблюдаются случаи заражения опасной болезнью. Мы писали о том, что в городе скоро появится новая вакцина. Но привиться смогут только люди, входящие в зону риска. И в первую очередь — это приезжие.

В России появился новый вид коронавируса, который в перспективе может дойти до нашего региона. Ученые назвали его «Эрис». Случаи заражения этим вирусом уже были выявлены в Московской, Иркутской, Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что симптомы нового вируса аналогичны симптомам предыдущего. В ведомстве отметили, что людям со слабым иммунитетом стоит больше опасаться за свою жизнь, поскольку при ослабленном иммунитете вирус может навредить сильнее.

— Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. Однако, «Эрис» немного более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета, — рассказали специалисты.
Тюменские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Узнать подробнее

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в Тюмени появится новая вакцина от коронавируса. Прививаться будут те, кто входит в зону риска. В первую очередь — это прилетающие из-за границы в Тюмень. Такое постановление было написано главным госврачом.

В апреле этого года мы сообщали, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса. Такая картина наблюдалась не только в госмедучреждениях, но и в частных клиниках. Тюменцев, откровенно говоря, напугала эта ситуация. А что же будет сейчас, если до региона дойдет новый вирус? Хватит ли вакцины на всех и появится ли она в платных клиниках пока не известно.

Читайте также:
Смертельный вирус чуть не убил жительницу Тюмени прилетевшую из ТаиландаРоссийские госструктуры подверглись кибератаке новым вирусомМихаил Чумаков — «генерал», побеждающий вирусыТюменцев предупредили о появлении трех вирусов гриппа этой зимойВ тюменской «инфекционке» будут убивать вирус по-новому
#Анастасия Ильина#Коронавирус#Коронавирусная инфекция#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Прививки#Тюмень#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Врачи#Пациенты
Подпишитесь
Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы
Вчера, 11:00
Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке
Вчера, 09:50
Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников
Вчера, 13:24
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени
Вчера, 10:04
Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег
Вчера, 05:50
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 августа
Сегодня, 02:27