Тюменцам рассказали, что будет с ценами на жилье после повышения ключевой ставки

15 августа Центробанк России сообщил о повышении ключевой ставки почти в полтора раза. Эта новость встревожила тех, кто планировал покупку жилья. Поднятие ключевой ставки с 8,5% до 12 неизбежно приведет к росту цен на недвижимость, а также к увеличению ставок по ипотеке.

Потенциальные покупатели задались вопросом: решаться на покупку прямо сейчас или дождаться возможного снижения. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что надеяться на снижение ставок не стоит, скорее наоборот — рост не остановится. Яркий пример: колоссальный подъем ставок до 22-25% в феврале 2022 года. Тем, кто планировал покупку жилья в конце этого года, рекомендуют сделать ее до конца лета. Забронировать квартиру сейчас и внести предоплату — значит зафиксировать цену и обезопасить себя от большой переплаты. Фото: ЖК «Уездные кварталы» Быстрота принятия решения не означает импульсивность. Выбор должен быть обдуманным, без рисков. Стоит оценить надежность застройщика, месторасположение жилья и сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Доверять можно девелоперам, которые продают недвижимость в новостройках через эскроу-счета и не срывают сроков сдачи домов. Если и решаться, то только на безупречный комфорт Молодежи и тюменцам постарше, которые живут в ритме мегаполиса, стоит присмотреться к современному району города — Тюменской Слободе. Рядом — огромный естественный экопарк «Комарово», два любимых горожанами торговых центра, спорткомплекс с бассейном, детские сады, поликлиника, гимназия. Также вблизи возводят школу. Фото: ЖК «Уездные кварталы» В Тюменской Слободе сейчас «рождается» концептуальный и стильный по своей архитектуре жилой комплекс «Уездные кварталы», двор которого — мечта любого эко-фаната. Архитекторы проекта создали на территории настоящую экосистему: усыпанный зеленью пешеходный бульвар, небольшой сквер с фонтаном, ландшафтный дизайн и изобилие растений. Дома малой этажности словно созданы для любителей аристократичной европейской застройки. Сверху открывается поразительный панорамный вид. Фото: ЖК «Уездные кварталы» Архитектурная доминанта первого квартала, напротив, создана для дерзких и горячих — в башне-небоскребе стоит поселиться тем, кто мечтает жить в элитном отеле с дизайнерскими парадными и умопомрачительными видами с террасы. Лаундж, воркаут и полное отсутствие машин Стильно и продуманно выглядит даже придомовая территория. Это полный лаундж — шезлонги, теневые навесы, уютные зоны для работы фрилансеров и «удаленщиков». Фото: ЖК «Уездные кварталы» Родители оценят многообразие игровых зон для ребятни: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. А любители активного досуга влюбятся в воркаут-площадку. Пентхаусы и видовые квартиры по ипотеке, в рассрочку или через trade-in Застройщик подготовил более 100 вариантов планировочных решений от 40 квадратов под любой сценарий жизни. Витражные окна, трехметровые потолки, видовые террасы, мастер-спальни — все, о чем покупатель мечтал, любуясь жизнью голливудских звезд, теперь может стать атрибутами обычного дня. Фото: ЖК «Уездные кварталы» В «Уездных кварталах» можно отыскать и броские варианты планировок — с blumen-балконом, большой кухней-гостиной, шикарной просторной гардеробной, пентхаусы. А вот с отделкой под чистовую или с готовым ремонтом — решать будущим новоселам. Застройщик «Мидгард Рус» предлагает тюменцам разные форматы покупки: Ипотека от ведущих банков: заявку рассматривают всего за 10 минут.

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