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Тюменские дачники обиделись на крупные штрафы от МЧС

Тюменские дачники обиделись на крупные штрафы от МЧС

17 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI
Председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов. Один из председателей заявил о намерении оспорить санкции в ближайшем будущем.
«Не все СНТ у нас большие, не во всех есть место копать водохранилище. Если есть водоем в соседнем СНТ, зачем терять ценные сотки земли? Неужели так сложно воду от соседних дач при необходимости накачать?» — сообщил председатель одного из тюменских СНТ Ура.ру.

Администрация города Тюмени пояснила, что штрафы были наложены после проверки, проведенной специалистами отдела надзорной деятельности тюменского МЧС совместно с управлением по делам ГО и ЧС. У каждого СНТ есть зарезервированные участки под создание водоемов.

Всего было проверено 23 тюменских СНТ, одно будет оштрафовано на сумму в 300 тысяч рублей, еще три получат штраф в размере 400 тысяч рублей. Остальные отделались предупреждениями.

Ранее «Наш город» сообщал, что 16 июня около Тюмени в СНТ «Липовый остров» спасатели МЧС потушили деревянный дом. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Возникла угроза распространения пожара на соседние дома и строения. Пожар тушили 29 спасателей МЧС.

Под Тюменью полностью сгорел большой дом. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Штрафы#Александр Мязин
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