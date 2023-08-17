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Posted 17 августа, 13:01

Published 17 августа, 13:01

Modified Вчера, 23:20

Updated Вчера, 23:20

Третий поток «Школы гостевого бизнеса» прошёл в Тюменском районе

Третий поток «Школы гостевого бизнеса» прошёл в Тюменском районе

17 августа 2023, 13:01
Фото: nashgorod.ru
Третий поток «Школы гостевого бизнеса» принял у себя Тюменский район. Заключительное мероприятие проекта состоялось 15 августа, сообщает пресс-служба регионального Инвестиционного агентства.

Организаторами «Школы гостевого бизнеса» выступили Торгово-Промышленная палата Тюменской области и центр «Мой бизнес».

Участники Школы совместно с экспертами и организаторами посетили объекты гостеприимства Тюменского района, по направлению деревни Черная речка, обсерваторию «Старая башня» и наши Сибирские виноградники, своим опытом поделились собственники гостевых домов «ХлебСоль», «ДоброБаня» и дома-музея семьи Шипулиных, прогулялись по территории парка «Юрибей».

Предприниматели встретились в администрации Червишевского МО, чтобы познакомиться с опытом организации и сотрудничества между бизнесом и властью, акцент на партнёрстве, взаимовыручке и усиления ресурсов каждого из предпринимателя.

В школе гостевого бизнеса приняли участие 93 человека из 11 районов Тюменской области, 79 учеников получили удостоверения установленного образца.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Отрасль уже стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области. За последние шесть лет турпоток в Тюменскую область увеличился более, чем в два раза. Только в 2022 году регион посетили более 3 миллионов туристов, а в новогодние каникулы регион принял 200 тысяч гостей.

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