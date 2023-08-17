Третий поток «Школы гостевого бизнеса» прошёл в Тюменском районе

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Отрасль уже стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области. За последние шесть лет турпоток в Тюменскую область увеличился более, чем в два раза. Только в 2022 году регион посетили более 3 миллионов туристов, а в новогодние каникулы регион принял 200 тысяч гостей.