Сотни тысяч новых граждан России из Азии ставят на воинский учет

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
«Миграционный рейд» выявил около 100 мигрантов с российским гражданством. Все они оказались в военкомате. Рейд был проведён на Софийской овощебазе. Стоит отметить, что у граждан из Средней Азии два гражданства, поэтому их не имеют право призывать на военную службу по призыву. Но вот подписать контракт с Минобороны они могут. Именно о таком способе заполучить пополнение и сообщают правозащитники, отмечают «Новые Известия».
Российское гражданство превращается для мигрантов в ловушку. Уже в Совете по правам человека заявляют, что самый быстрой способ получить паспорт — через военкомат. Для тех, кто не знает, напомним, что контрактники, по условиям Министерства обороны, служат до конца военных действий. Это вам не отслужил год, и если повезет, то можешь идти домой.
В 2018 году российский паспорт получили 269 тысяч человек, в 2021 году уже 735 тысяч человек стали россиянами. За 5 лет эта цифра составила 5 млн. Примерно 20% из них — женщины.
«Из Средней Азии в основном едут мужчины. Если посмотреть на возрастное распределение, понятно и ожидаемо, что, в основном, едут молодые люди. Больше всего мужчин в возрасте до 30, чуть меньше — от 30 до 40 лет, мужчин старше — еще меньше», — сообщил эксперт изданию «НИ».
Выходит, что в зону СВО дополнительно можно отправить от 1,5 до 2 млн человек. Отобрать паспорт у несогласных в России стало намного легче, чем его получить. В апреле этого года президент Путин подписал новый закон «О гражданстве РФ». Теперь в законе различают гражданство по рождению и приобретенное подданство. Так вот, те, кто получил гражданство второго сорта, могут его потерять за «дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности». Для бывших мигрантов сохраняется знакомое им до слез, старое правило: не нравится — чемодан, вокзал, Душанбе (Бишкек, Ташкент, Баку…).
Есть ли у мигрантов с российскими паспортами выбор? Наверное, есть, но он небогатый. Они стараются переориентироваться на Казахстан, который довольно давно превратился из донора в реципиента трудовой силы. Необходимо отметить, что одновременно с получением российского паспорта у граждан возникает воинская повинность.