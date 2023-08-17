Сотни тысяч новых граждан России из Азии ставят на воинский учет

Выходит, что в зону СВО дополнительно можно отправить от 1,5 до 2 млн человек. Отобрать паспорт у несогласных в России стало намного легче, чем его получить. В апреле этого года президент Путин подписал новый закон «О гражданстве РФ». Теперь в законе различают гражданство по рождению и приобретенное подданство. Так вот, те, кто получил гражданство второго сорта, могут его потерять за «дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности». Для бывших мигрантов сохраняется знакомое им до слез, старое правило: не нравится — чемодан, вокзал, Душанбе (Бишкек, Ташкент, Баку…).