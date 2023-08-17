РЭО: три объекта обращения с ТКО построят в Ростовской области

«Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — заявил Буцаев.