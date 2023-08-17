РЭО: три объекта обращения с ТКО построят в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
По словам главы РЭО, возведение комплексов позволит региону добиться стопроцентной обработки ТКО, а также снизить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, что будет отвечать целям национального проекта «Экология». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — заявил Буцаев.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев указал, что строительство Новочеркасского МЭОК мощностью обработки до 300 тыс. тонн в год, будет проходить в рамках реализации концессионного соглашения, которое будет подписано в самое ближайшее время.
Два других объекта — Красносулинский МЭОК мощностью обработки 250 тыс. тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки более 500 тыс. тонн в год — планируется реализовать в рамках инвестиционных проектов, добавил Королев.
Губернатор региона Василий Голубев заявил о важности продолжения системной работы по обращению с отходами.
«В Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути, — поделился губернатор. — При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду».