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РЭО: три объекта обращения с ТКО построят в Ростовской области

РЭО: три объекта обращения с ТКО построят в Ростовской области

17 августа 2023, 16:48
Фото: piqsels.com
В ходе рабочего визита в Ростовскую область генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил с главой региона Василием Голубевым процесс реализации проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области.

По словам главы РЭО, возведение комплексов позволит региону добиться стопроцентной обработки ТКО, а также снизить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, что будет отвечать целям национального проекта «Экология». Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — заявил Буцаев.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев указал, что строительство Новочеркасского МЭОК мощностью обработки до 300 тыс. тонн в год, будет проходить в рамках реализации концессионного соглашения, которое будет подписано в самое ближайшее время.

Два других объекта — Красносулинский МЭОК мощностью обработки 250 тыс. тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки более 500 тыс. тонн в год — планируется реализовать в рамках инвестиционных проектов, добавил Королев.

Губернатор региона Василий Голубев заявил о важности продолжения системной работы по обращению с отходами.

«В Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути, — поделился губернатор. — При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду».

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