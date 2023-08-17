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РЭО готов вложить 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

РЭО готов вложить 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

17 августа 2023, 18:08
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Ростовскую область и обсудил с главой региона Василием Голубевым реализацию проектов и варианты финансовой поддержки со стороны РЭО.

«Обсудили с главой Ростовской области развитие инфраструктуры в регионе, рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время», — цитиреует rostovgazeta.ru слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, мощность обработки данного объекта составит 300 тыс. тонн ежегодно, а предполагаемый объем инвестиций со стороны компании может достигнуть 2,848 млрд рублей.

Также глава РЭО и губернатор Ростовской области затронули и реализацию других двух проектов — Красносулинского МЭОК и Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Стороны отметили, что строительство этих комплексов позволит региону достичь 100%-ной обработки ТКО, а также снизить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, что будет отвечать целям национального проекта «Экология».

Президент РФ подписал указ о создании публично-правовой компании «Российский экологический оператор» 14 января 2019 года. Основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и дальнейшего снижения экологической нагрузки на население. Тем самым к 2030 году необходимо достичь сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Получить такие показатели невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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