РЭО готов вложить 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

Президент РФ подписал указ о создании публично-правовой компании «Российский экологический оператор» 14 января 2019 года. Основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и дальнейшего снижения экологической нагрузки на население. Тем самым к 2030 году необходимо достичь сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Получить такие показатели невозможно без построения экономики замкнутого цикла.