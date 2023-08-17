Ремонтные работы на Объездной дороге Тюмени закончат в ближайшее время

Ремонтные работы сейчас идут в районе элитного микрорайона Европейский. Местные жители вынуждены ежедневно стоять в пробках. Всему виной строительство новой трассы, но здесь дорожники завершат работы только в 2024 году. Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина «Лента» огромные пробки. Часто заторы у пекарни «Булошная». Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков.