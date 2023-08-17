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Ремонтные работы на Объездной дороге Тюмени закончат в ближайшее время

Ремонтные работы на Объездной дороге Тюмени закончат в ближайшее время

17 августа 2023, 15:14
Фото: Скрин "Тюменское время"
В районе аэропорта Плеханово завершается сезон ремонтных работ. Строители скоро откроют все участки трассы на Объездной дороге.

Сейчас здесь ремонтируют мостовую конструкцию через железную дорогу. Данный участок небольшой, но им приходится поэтапно перекрывать дорожные полосы. В ближайшие дни строителям предстоит демонтировать асфальтобетонное покрытие и укрепить соединение моста с проезжей частью.

Для этих целей применяют и современные технологии.

«В процессе ремонтных работ, когда мы вскрыли слои части путепровода, выяснилось, что объединение плиты проезжей части выполнено авторским способом и уже давно вышло из строя. На помощь пришел полиуретановый металлический деформационный шов», — сообщил в эфире «Тюменского времени» Роман Проскуряков, директор компании-подрядчика.

Ремонтируемый участок длинной всего 140 метров. Ожидается, что Объездную дорогу у аэропорта Плеханово полностью откроют для проезда 31 августа.

Ремонтные работы сейчас идут в районе элитного микрорайона Европейский. Местные жители вынуждены ежедневно стоять в пробках. Всему виной строительство новой трассы, но здесь дорожники завершат работы только в 2024 году. Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина «Лента» огромные пробки. Часто заторы у пекарни «Булошная». Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков.

Крупные пробки на Объездной Тюмени и Московском тракте из-за ДТП
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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