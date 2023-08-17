Ремонтные работы на Объездной дороге Тюмени закончат в ближайшее время

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Сейчас здесь ремонтируют мостовую конструкцию через железную дорогу. Данный участок небольшой, но им приходится поэтапно перекрывать дорожные полосы. В ближайшие дни строителям предстоит демонтировать асфальтобетонное покрытие и укрепить соединение моста с проезжей частью.
Для этих целей применяют и современные технологии.
«В процессе ремонтных работ, когда мы вскрыли слои части путепровода, выяснилось, что объединение плиты проезжей части выполнено авторским способом и уже давно вышло из строя. На помощь пришел полиуретановый металлический деформационный шов», — сообщил в эфире «Тюменского времени» Роман Проскуряков, директор компании-подрядчика.
Ремонтируемый участок длинной всего 140 метров. Ожидается, что Объездную дорогу у аэропорта Плеханово полностью откроют для проезда 31 августа.
Ремонтные работы сейчас идут в районе элитного микрорайона Европейский. Местные жители вынуждены ежедневно стоять в пробках. Всему виной строительство новой трассы, но здесь дорожники завершат работы только в 2024 году. Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина «Лента» огромные пробки. Часто заторы у пекарни «Булошная». Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков.