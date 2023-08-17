Около Тюмени продают огромный трехэтажный коттедж за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Огромный трёхэтажный дом был построен в 2010 году, здесь 12 комнат. Недалеко от здания расположены школа, магазин, детский сад. Новому владельцу достанется 20 соток земли, гараж, приусадебный участок. Отоплениe автономноe газовoe, вода из скважины.
Стоимость здания составляет 116 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Мальцево продают за 55 миллионов рублей семейное поместье, расположенное в хвойном лесу на берегу озера. Здание было построено в 2016 году.