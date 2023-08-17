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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Около Тюмени продают огромный трехэтажный коттедж за 100 млн рублей

Около Тюмени продают огромный трехэтажный коттедж за 100 млн рублей

17 августа 2023, 11:56
Фото: Авито
Самый дорогой в Тюменской области коттедж продаётся недалеко от Тюмени в деревне Патрушева. Его общая площадь превышает 1 800 квадратных метров.

Огромный трёхэтажный дом был построен в 2010 году, здесь 12 комнат. Недалеко от здания расположены школа, магазин, детский сад. Новому владельцу достанется 20 соток земли, гараж, приусадебный участок. Отоплениe автономноe газовoe, вода из скважины.

Стоимость здания составляет 116 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Мальцево продают за 55 миллионов рублей семейное поместье, расположенное в хвойном лесу на берегу озера. Здание было построено в 2016 году.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Загородная недвижимость
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